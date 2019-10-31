Soda şişelerini açmaya çalışırken elinde patladı Soda şişelerini açmaya çalışırken elinde patladı

Eskişehir'de yaşayan Ömer Erden (37), birbirine yapışık duran iki soda şişesini açmaya çalışırken şişelerin elinde patlaması sonucu yaralandı. Sağ elinin 2 parmağından yaralanan Erden, 3 saatlik ameliyatın ardından 1 aydır elini kullanamadığını söyledi. Erden, Bu olay nedeniyle avukatım aracılığıyla mahkemeye başvurdum dedi. Eskişehir'de bilardo salonu işleten Ömer Erden, geçen 30 Eylül'de iş yerine gelen 6'lı paketlerden çıkardığı soda şişelerini dolaba dizdi. Bu sırada iki soda şişesinin birbirine yapışık olduğunu gören Erden, açmaya çalıştığı sırada şişelerin elinde patlaması sonucu sağ elinden yaralandı. Kendi imkanlarıyla gittiği Eskişehir'de hastanede tedavi altına alınan Erden'in sağ eli 2 parmağındaki kopan sinirler ve tendonlar yaklaşık 3,5 saat süren ameliyatla dikildi. Ayrıca iki parmağına da çok sayıda dikiş atıldı.