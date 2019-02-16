Şoförün seyir halindeyken telefonla görüşmesi yolcuları çileden çıkarttı

Edinilen bilgiye göre BEÜ Sağlık Uygulama Merkezi Hastanesi'ne yolcu taşıyan özel halk otobüsünün şoförü yolculuk sırasında telefonu ile görüştü. Bir eliyle direksiyonu kullanan şoför diğer eliyle telefonun diğer ucundaki kişiyle görüştü. Araçta bulunan yolcuların yanı sıra trafikte seyreden diğer vatandaşları da adeta tehlikeye atan sürücünün davranışı vatandaşların tepkisine neden oldu. O anlar ise cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Sürücü ise görüşmenin sonunda bir ara gözünü yoldan ayırarak telefonundaki aramayı sonlandırdı.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da "Hastane hattında çalışmak şoför arkadaşa telefonla konuşma ayrıcalığı getirmemektedir. 235 TL az bile" diyerek tepkisini dile getirdi. Sürücüye ise "Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazı" kullanması dolayısıyla 235 TL ceza uygulandığı öğrenildi.