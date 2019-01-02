Soğukta titreyen köpeğe şalını örterek yürekleri ısıttı

Zonguldak'ta bir kafeden çıkan genç kız, kafe önünde yerde yatan sokak köpeğinin üşüdüğünü düşünerek boynundan çıkardığı şalı örttü sokak köpeğinin üzerine örttü. Kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesi'nde arkadaşlarıyla beraber oturduğu kafeden ayrıldığı sırada kafenin önünde sokak köpeğinin yattığını fark etti. Soğukta üşüyen köpeğin yanına gelerek boynunda çıkarttığı şalı köpeğin üzerine örttü. O anlar kafenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"TİTREDİĞİNİ GÖRÜNCE DAYANAMADIM"

Yaşanan olayı anlatan 23 yaşındaki Gazete Editörü Duygu Elma, "Arkadaşlarımla kafede oturuyorduk. Ondan sonra işimiz bittikten sonra ayrıldım. Dükkânın önünde bir köpek gördüm. Hava yağmurlu ve soğuktu üşüyüp üşümediğinden emin olmak istedim ve o yüzden biraz duraksadım. Titrediğini görünce dayanamadım ve üzerimdeki şalı çıkarttım ve üzerine örttüm. Ben bunun bu kadar gündem olabileceğini düşünmemiştim açıkçası çünkü herkesten beklenen normal bir davranış gündeme gelmesinde biraz rahatsız oldum ama geniş bir kitleye yayıldığı için mutlu oldum" şeklinde konuştu.