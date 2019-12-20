ŞOK Market 21-24 Aralık 2019 aktüel ürünler tanıtımı
ŞOK Market'e 21-24 Aralık günlerinde gelecek olan ürünleri sizler için hazırladık.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:59
BİM marketleri 24 Aralık 2019 Salı aktüel ürünleri tanıtım 20.12.2019 | 09:02
02:19
ŞOK Market 21-24 Aralık 2019 aktüel ürünler tanıtımı 20.12.2019 | 08:59
02:01:24
02:56
06:12
03:50
Oynayarak sokak süpüren işçiye Başkan Gültak'tan bir maaş ikramiye 19.12.2019 | 18:24
05:14
Yaylaya terk edilen eşek için seferber oldular 19.12.2019 | 18:24
02:53
Alev alan öğrenci servisi bomba gibi patladı 19.12.2019 | 18:24
01:16
1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları 100 metre yüksekliğe ulaştı 19.12.2019 | 18:24
00:59
Oğluyla aynı kaderi paylaştı, motosiklet kazasında öldü 19.12.2019 | 18:24
01:55
05:56
Bağcığını bağlamak için durdu, ayak bileği aracın tekerlekleri altında kaldı 19.12.2019 | 16:12
02:04
202 kiloluk obez hastasının dramı! Kendi başına adım bile atamıyor 19.12.2019 | 16:05
06:12
01:03
İstanbul Bahçelievler’de madde bağımlısı bir kişi yanarak hayatını kaybetti 19.12.2019 | 15:54
01:25
Mersin'de 2 milyon 570 bin TL değerinde balina kusmuğu el geçirildi! 19.12.2019 | 15:36
00:47
03:50
Sultangazi'de lisede dehşet! "Yan baktın" kavgası cinayetle sonuçlandı 19.12.2019 | 14:35
04:58
Kadın doktora otoyolda dayak kamerada! 19.12.2019 | 14:38
00:57
Aniden yola çıktı, iki tramvay arasında sıkıştı 19.12.2019 | 14:14