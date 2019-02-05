Sokağı savaş alanına çeviren kamyonet güvenlik kamerasında

Kağıthane, Çeliktepe Mahallesi, Eyalet Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. 34 GR 7598 plakalı kamyonet sürücüsü getirdiği yükü boşaltmak için sokağa park etti. Kamyonetinden aşağı inen sürücü getirdiği yükü boşaltmaya başladı. Bir süre sonra kamyonet yokuş aşağı kaymaya başlayarak park halindeki otomobillere çarpa çarpa ilerledi. Park halindeki 5 otomobile çarpan kamyonet son olarak sürücüsünün daha yeni park ettiği otomobil ve onun bitişiğinde bulunan doğal gaz kutusuna çarptıktan sonra durabildi. Savaş alanına dönen sokakta şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kamyonetin çarptığı son otomobildeki sürücünün kendini son anda kurtardığını belirten Mahmut Kurtulmuş, "Şaftı kopuk bir vaziyetteymiş. Firmaya aramışlar, yeni araba göndereceklerini söylemişler. Bizde dükkanda oturuyorduk. Sese çıktık. Baktığımızda otomobillere hasar vererek kaymış. Son arabaya vurduğunda sürücüsü aracından kendini dışarı zor atmış. Allah'tan cana gelen bir şey yok'' ifadelerini kullandı.

KAMYONETİN YOKUŞ AŞAĞI KAYDIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Kamyonetin sokak üzerinde kontrolsüz bir şekilde kaydığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler kamyonetin park halindeki araçlara çarparak ilerlediği ve sürücüsünün peşinden koştuğu görülüyor.