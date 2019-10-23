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Sokak ortasında insanlara arkadan bıçakla saldıran şahıs kamerada

23.10.2019 | 18:12

Sancaktepe’de sokakta önüne gelene bıçak ve şişle saldıran şahıs mahalleliyi canından bezdirdi. Aynı aileden 3 kişiyi saldırarak yaralayan Mustafa I. polis tarafından yakalandı. Saldırgan şahıs çıkarıldığı adliyeden ruh ve sinir hastalıklarına sevk edilirken, şahsın sokak ortasında vatandaşa bıçakla saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

Sancaktepe Merve Mahallesinde önüne gelene bıçak ve şişle saldıran Mustafa I.(40), mahalleliye adeta korku saldı. Farklı tarihlerde sokakta önüne gelene saldırarak öldürmeye teşebbüs eden şahıs, Oğulcan U. İle yaptığı kavgayı ayırması sebebiyle Mustafa Erdoğan G.'yi bıçakla yaraladı. Ayrıca saldırgan şahıs, yolda çocuğuyla birlikte yürüyen Serhat U.'yu birdenbire bıçaklayarak yaraladı. Saldırgan şahsın, Serdar U.'nun iki aile bireyine de daha önceden aynı şekilde saldırdığı öğrenildi.

Saldırgan Mustafa I., geçtiğimiz Pazar günü Kağıthane'de suç aleti bıçakla beraber polis ekiplerince yakalandı. Şahsın sorgusunda kullanmak için uyuşturucu bulundurmak, kasten yaralama, gibi suçlardan 7 adet suç kaydının olduğu tespit edildi. Ayrıca şahsın Sancaktepe'de bir kişiyi yaraladığı olayla ilgili olarak yakalandığı, daha sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Yakalanan şahıs, sevk edildiği adliyede verilen karar doğrultusunda Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine teslim edildi.
Öte yandan saldırgan şahsın sokak ortasında bir vatandaşa saldırdığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay hakkında konuşan Medine U., "Çocuklarımı her gün korkuyla işe gönderiyorum. Hepsi ölümcül yerlerinden darbe aldı. Mahallede 5 6 hane kimse sokağa çıkamıyoruz bizim çocuğumuzu bıçaklayacak diye. Ne olur ceza almasını istiyorum" dedi.

Saldırının hedefi olan Erdoğan G., "Bir şekilde ceza almasını istiyoruz. Böyle insanların dışarıda dolaşması ne bizim için ne de çevredeki insanlar için iyi değil. İlla ki birinin başını yakacak bir gün" diye konuştu.

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