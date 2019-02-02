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Son dakika: Antalya'da kayıp Buse'nin arandığı bölge su altından görüntülendi

Hortum felaketi sırasında kayboluşunun üzeninde 10 gün geçen Buse Acar’ı denizde arama çalışmalarında dalgıçların adeta iğneyle kuyu kazdıkları bölge İHA tarafından görüntülendi. Görüş mesafesinin 1 metrenin altında olduğu kıyı kesiminde 10 gündür su altında arama yapan dalgıçlar jetskilerden faydalanmaya başladı.

Kader Buse Acar'ın bulunması için farklı yöntemler deneyen arama kurtarma ekipleri tarafından dalgıçların daha verimli çalışabilmesi için "Aqua Plan" yöntemine başvuruluyor. Dalgıçların Buse'ye aradıkları deniz suyunda hala selin etkisi bulunduğundan, görüş mesafesinin bir metrenin altında olduğu belirtiliyor.

Arama faaliyetlerine Çamyuva Mahallesi sahilinde devam edilirken, dalgıçlar ya belirli noktalara botlarla götürülüp dalmaları sağlanıyor yada sahilden dalış yaparak Buse Acar'a ulaşmaya çalışıyorlar. Dalgıçların deniz dibi araştırmalarında kullandığı bir diğer yöntem ise "Aqua plan" olarak adlandırılıyor. Bu yöntemde, dalgıçlar bir Zodyak bot veya jet skinin arkasına bağlanan 8-10 metrelik iplere tutunuyor ve bu şekilde sahilden uzaklaşıyor. Jetski veya bot yavaş yavaş ilerliyor ve bu sayede dalgıçlar yorulmadan daha geniş bir alanı tarayabiliyor.

SU ALTI GÖRÜNTÜLERİ HER ŞEYİ ANLATIYOR
Buse Acar'ı arayan dalgıçların en büyük sorunu, sahile yakın kesimlerde görüş mesafesinin hala 1 metrenin altında olması. Bu yüzden dalgıçlar arama yapacakları alanı önceden birbirine iplerle şamandıralarla belirliyor, bu hatlar üzerinde arama çalışmalarını sürdürüyor.
Dalgıçların çalışma koşullarını ve sualtındaki görüş mesafesini yerinde görüntülemek için denize giren kameraman, çok yakınına geldiği halde dalgıcı sualtınadan görüntülemekte zorlandı. Dalgıçların sadece hava kabarcıkları görüntüye girerken, çekim yapan kameramanın , kendi elini bile zor görüntüleyebildiği görünüyor.

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Son dakika: Antalya'da kayıp Buse'nin arandığı bölge su altından görüntülendi
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