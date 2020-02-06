Son dakika! Giresun'da heyelan... Felaket anı kamerada | Video
Giresun'un Duroğlu beldesindeki yolu kapatn heyelanda dev kayaların düşme anı görüntüleri kamerada!
Giresun Merkeze bağlı Duroğlu beldesinde, Giresun'un iç kesimlerindeki ilçeleri ile Sivas ile ulaşımının sağlandığı kara yolunda yamaçtaki kaya parçaları heyelan sonucu yola sürüklendi. Ulaşıma kapanan yol, kaya parçalarının temizlenmesiyle yeniden açıldı.
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