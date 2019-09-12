Son dakika haberi: Gazi Akbıyık davasında karar açıklandı! Müge Anlı canlı yayınında flaş gelişme

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayınında son dakika haberi geldi... Annesini korumak için babasını öldürdüğünü itiraf eden 18 yaşındaki kız Gizem A. hakkında verilen mahkeme kararı Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayınında kamuoyuna açıklandı. ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programında geçtiğimiz yayın sezonunda tüm Türkiye'nin gündemine oturan Abdullah Gazi cinayetinin perde arkası aralanmıştı. Türkiye'yi gözyaşlarına boğan olayda 18 yaşındaki Gizem, annesini kurtarmak için babasını öldürdüğünü itiraf etmişti. Babasının elindeki silahın yanlışlıkla ateş aldığını söyleyen Gizem'in davası sonuçlandı. Müge Anlı canlı yayında Gizem hakkındaki mahkemenin son dakika kararını açıkladı.