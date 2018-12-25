Son dakika haberi... İzmir'de kar yağışı başladı



İzmir'de gün boyu etkili olan yağmur, akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bıraktı. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. İzmir-Manisa Karayolu'nda ekipler herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için tuzlama çalışmasına başladı. Özellikle kar yağışının etkisin arttırdığı bu bölgede kar küreme araçları da hazır bekletildi. İzmir'e karın yağmasını fırsat bilen yoldan geçen sürücüler araçlarına yol kenarına park ederek, kar topu oynadı. Bazı vatandaşlar da hatıra kalması için selfie çekti.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre kar yağışının gece boyunca etkili olması bekleniyor.

ÖDEMİŞ'TE YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Ödemiş'te dün (Pazartesi) gece başlayan yağmur, havanın daha da soğumasıyla bugün öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı özelikle Ödemiş'in özellikle yüksek kesimlerinde bulunan Bozdağ, Horzum ve Çamyayla mahallelerinde her tarafı bembeyaz yaptı. Kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye kadar ulaştı. Karayolları 21. Şube Şefliği ekiplerinin, kırsal mahalle yollarının kar nedeniyle kapanması veya olası buzlanma meydana gelmesi ihtimali üzerine hazır olarak bekletildiği bildirildi.