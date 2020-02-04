Son dakika! Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem anı kamerada | Video
Son dakika gelişmesi! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 20.55'de Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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