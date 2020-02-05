Son dakika... Manisa'daki 4,8 büyüklüğündeki deprem anı görüntüleri ortaya çıktı! | Video

Son dakika flaş haberi... Manisa'da yaşanan ve çevre illerde de paniğe sebep olan 4,8 büyüklüğündeki deprem anında yaşanan sarsıntı ve vatandaşların yaşadığı korku dolu anların görüntüleri ortaya çıktı! Görüntülerde Manisa'daki 4,8 büyüklüğündeki depremde sarsıntının başlamasıyla berber insanların panik içinde kaçtığı anlar görülüyor.