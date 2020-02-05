Son dakika... Rize'deki heyelan anında yaşanan panik görüntüleri ortaya çıktı | Video
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen heyelan anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi'ndeki yolda heyelan meydana geldi. Yol kenarındaki tepeden kopan kaya parçaları ve toprak kütleleri yola savruldu.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, heyelan anında yoldan geçen bir otomobilin son anda kayalara çarpmaktan kurtulduğu görülüyor.
Haber verilmesinin ardından bölgeye gelen Çamlıhemşin Belediyesi ekipleri yolda temizlik çalışması yaptı.
Vatandaşlar, yetkililerden son günlerde bölgedeki kaya parçalarında kopmaların artması nedeniyle önlem almalarını istedi.
Öte yandan aynı bölgede 10 gün önce kar topu oynadığı sırada başına taş düşen 8 yaşındaki Metehan İsmailoğlu hayatını kaybetmişti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:00
Canan Karatay'dan gribe karşı 'Tirşik çorbası' önerisi 05.02.2020 | 17:33
02:43
İstanbul'da kar yağışı uyarısıyla beraber kış lastiği satışları arttı! 05.02.2020 | 17:30
00:17
02:09
05:22
05:37
01:17
Erzurum'da halk otobüsü devrildi | Video 05.02.2020 | 15:02
00:15
14 yıldır aranan şahsı JASAT timi kömür ocağında yakaladı | Video 05.02.2020 | 14:52
02:43
09:24
00:33
Kreşte öğretmen dehşeti, çocuğa ard arda tokat attı | Video 05.02.2020 | 14:03
38:04
02:27
Beşiktaş'ta kaza yapan kamyonet devrildi | Video 05.02.2020 | 12:19
01:24
01:25
İstanbul'da çift katlı halk otobüsü durakta bekleyen yolcuları ezdi | Video 05.02.2020 | 11:50
01:25
Çift katlı halk otobüsü durağa çarptı | Video 05.02.2020 | 11:39
01:51
01:14
Erzurum’daki halk otobüsü kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi | Video 05.02.2020 | 11:20
03:16
Beykoz’da iki grup arasında çıkan silahlı kavga kamerada | Video 05.02.2020 | 11:18