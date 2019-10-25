Sondaj çalışması ile açığa çıkan gaz mahalleliyi sokağa döktü
Sondaj çalışması ile açığa çıkan gaz mahalleliyi sokağa döktü Mahalleyi saran koku ve gaz sesi AFAD ekiplerini alarma geçirdi Gaz kokusu ve sesi artınca 10 ev boşaltıldı.
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