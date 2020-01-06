Sosyal medya bu anne ve oğlunu konuşuyor! Anne ve çocuğu arasındaki 'Ekrem İmamoğlu' diyaloğu olay oldu!

Sokak röportajında mikrofona İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu metheden anneye yanındaki çocuğunu sorduğu "Ne yaptı ülkeye?" sorusu sosyal medyada olay oldu! Oğlunun "Ne yaptı ülkeye? Merak ettiğim için soruyorum!" şeklindeki sözleri karşısında ise anne ancak "Yapıyor bir şeyler.. Yapacak... Bekliyoruz.." şeklinde bir yanıt vermek durumunda kaldı.