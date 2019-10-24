Sosyal medya kullanıcıları dikkat!

Sosyal medya hesaplarınız terör örgütünün eline geçebilir. Siber güvenlik uzmanları sosyal medyada bazı programların indirilmesi ya da kullanılması durumunda hesapların ele geçirilebileceğini ifade ederken son dönemde çalınan hesapların kara propaganda için kullanıldığını belirtiyor. Takipçi programları ilk olarak kullanım şifrelerini ele geçiriyor. Eğer bunu başaramazsa sonrasında farklı grup ya da sayfaları izinsiz takip edip beğeni yapıyor.