Sosyal medyada olay olan Hasan'a Ankara Valiliği sahip çıktı!

Sosyal medyada yayınlanan video ile bir ana Türkiye'de gündem olan sokakta yaşayan Hasan'a Ankara Valiliği sahip çıktı! Sokakta yaşayan Hasan, kısa yaşam öyküsünü anlattığı video ile bir anda gündem olmuş ve sosyal medyadan kendisine yardım teklifleri yağmıştı.