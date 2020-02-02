Sözde korona virüsü ilacı satan ve kapkaç yapan şahıs yakalandı | Video
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Amirliği ekipleri tarafından, sözde Korona virisüne karşı ilaç satacağı şeklinde vatandaşı dolandırıp tam ödeme yapılacağı esnada parayı veya cüzdanı alıp kaçan kapkaççı yakalandı.Başkentte Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ilginç bir operasyona imza attı. Meydana gelen olayda 70 yaşındaki şüpheli kişi kendisi gibi yaşlı bir vatandaşın yanına giderek Çinden yayılan Korona virüsüne karşı ilaç satığını iddia etti. Vatandaşı kandırarak tuzağına düşüren yaşlı kapkaççı, ödeme yapılacağı esnada vatandaşların cüzdanını veya parasını alarak olay yerinden kaçtı. İlerleyen yaşına rağmen hızla koşarak kaçabilen yaşlı şüpheli tanınmamak için birde şapka taktı. Yaşlı dolandırıcının hesaba katmadığı güvenlik kameraları ise kayıttaydı. Polis gelen şikayetler üzerine derinlemesine çalışma başlattı.Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis kişiyi tespit edip belirlenen adrese gerçekleştirdiği operasyonla yakaladı. Zanlının emniyet işlemlerinin de sürdüğü öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:32
Sözde korona virüsü ilacı satan ve kapkaç yapan şahıs yakalandı | Video 02.02.2020 | 18:13
03:13
01:49
01:47
06:41
Zatürre sanılan küçük çocuğun akciğerinden çıkan şey şaşkına çevirdi | Video 02.02.2020 | 12:33
01:11
04:59
02:22
Ankara'da dur ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı: 1 yaralı | Video 02.02.2020 | 09:45
00:46
Malatya'da depremde hasar gören bina kontrollü yıkılıyor | Video 01.02.2020 | 16:49
02:24
Sancaktepe'de kadını kaçırma teşebbüsü kamerada | Video 01.02.2020 | 15:21
00:40
Samsun-Ordu karayolunda meydana gelen heyelan kamerada | Video 01.02.2020 | 15:11
00:30
Siirt'te okulda skandal görüntüler! 6 yaşındaki çocuğa şiddet | Video 01.02.2020 | 13:39
00:33
Samsun-Ordu karayolunda heyelan | Video 01.02.2020 | 12:14
00:50
Van'da PKK operasyonunda 3 gözaltı | Video 01.02.2020 | 10:58
01:32
Adana korkunç olay! Yol ortasında parçalanmış kadın cesedi bulundu | Video 01.02.2020 | 10:43
01:13
Ordu'da doğal gaz ana hattında patlama | Video 31.01.2020 | 19:51
02:34
02:25
Çekmeköy’de ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada | Video 31.01.2020 | 18:24
03:47
Türkiye’nin yeni kuş cennetinde kuş sayımı yapıldı | Video 31.01.2020 | 18:24
04:29
Kar altındaki mendereslerden görsel şölen | Video 31.01.2020 | 18:24