Web TV Yaşam Sporculardan Mehmetçik'e 81 ilden asker selamı

Sporculardan Mehmetçik'e 81 ilden asker selamı

08.11.2019 | 18:26

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, hazırladığı video ile Mehmetçik'e 81 ilden asker selamı gönderdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, hazırladığı video ile Mehmetçik'e 81 ilden asker selamı gönderdi. "Selama Devam" başlığıyla hazırlanan videoda sporcular bulundukları ili söyleyerek, asker selamını coşkulu bir şekilde veriyorlar.

Gençlik ve Bakanlığı'na bağlı 81 ilden genç sporcular kahraman Mehmetçiği unutmadı. Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan video ile Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere 81 ilden selam gönderildi.

İllerin alfabetik sırasına göre hazırlanan videoda sporcular, bulundukları illerin ismini söyleyerek, asker selamını coşkulu bir şekilde veriyorlar. "Selama Devam" başlığıyla hazırlanan videoda, 81 ilde hep bir ağızdan "Türkiye" sesi yankılanıyor.

Sosyal medyada oldukça beğenilen ve paylaşılan videoda, spor camiası tarafından "Tek nefes, tek yürek"le tüm ülkeye birlik ve beraberlik mesajı veriliyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

02:14
Sporculardan Mehmetçik'e 81 ilden asker selamı 08.11.2019 | 18:26
02:41
Yük treninin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti 08.11.2019 | 18:26
06:46
Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet edilir? Mevlid Kandili'nin anlam ve önemi nedir? Mevlid Kandili'nde tespih nasıl namazı nasıl kılınır? 08.11.2019 | 16:38
01:02
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz" 08.11.2019 | 16:26
02:21
Türkiye’nin ilk bitcoin dolandırıcısı ‘Binbir Surat Bitcoin Safiye’ Aydın’a getirildi 08.11.2019 | 15:57
02:42
İşte Otizmli çocukların ailesini ve yeteneklerini keşfetme süreci... 08.11.2019 | 15:33
07:15
Avcılar'daki ihmal iddiası: Yaralı kadın hayatını kaybetti 08.11.2019 | 14:53
00:56
Mersin’de tefecilik operasyonunda 2 tutuklama 08.11.2019 | 14:43
01:01
Diyarbakır'da cani evlat dehşeti yaşattı! Uyuyan babasının boğazını kesti 08.11.2019 | 14:39
02:11
İstanbul’da asker eğlencesinde terör estiren 6 magandaya 34 bin lira ceza 08.11.2019 | 14:33
03:53
Bursa'da metro seferleri kalp krizi geçiren yolcu için durdu 08.11.2019 | 14:13
03:44
Sivas’ta fabrika yangını 08.11.2019 | 14:06
03:09
Beyoğlu'nda işe gitmek için araçlarının başına gelenler şok yaşadı 08.11.2019 | 12:37
02:17
Zabıta ve vatandaşlar arasında arbede kamerada 08.11.2019 | 13:59
02:11:30
Müge Anlı 8 Kasım 2019 Cuma canlı yayını kesintisiz tek parça izle! Yaşı küçük kızla ilişki cinayetinde şok ifadeler... 08.11.2019 | 13:58
05:19
Yayaya yol vermedi, ceza almamak için sürücülere lokum ikram etti 08.11.2019 | 12:17
03:18
Müge Anlı'da kız çocuğu ile ilişki cinayetinde kan donduran itiraf "Kızım için öldürdüm" 08.11.2019 | 12:24
10:07
Reyhan öğretmen, görmeyen öğrencisine ışık oldu 08.11.2019 | 12:21
01:55
Şeker hastaları dikkat! Tekirdağ'da direksiyonda şeker komasına giren sürücü kaza yaptı: 3 yaralı 08.11.2019 | 11:25
08:09
Minik Yusuf'un dramı! Sürekli ısırdığı ellerini plastik şişeye bağlıyorlar 08.11.2019 | 11:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN