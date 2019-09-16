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Su bayisi süsü verdiler; kaçak ilaçları sattılar

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri kaçakçılara peş peşe seri operasyonlar düzenledi. 10 farklı operasyonda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde 7 bin paket kaçak sigara, 7 bin 500 kaçak puro, 950 bin boş sigara makaronu, 130 bin cinsel güç artırıcı ilaç, 300 bin gümrük kaçağı şarj aleti ve 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Cinsel içerikli ilaçlar su bayisi görünümü verilmiş bir adresten çıktı. Bir haftalık sürede düzenlenen seri operasyonlarda; suç faaliyetlerinde kullanılan bir araca ve ambalajlama makinalarına da el konuldu. Operasyonlarda ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin 5 milyon lira değerinde olduğu belirtildi.

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Su bayisi süsü verdiler; kaçak ilaçları sattılar
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