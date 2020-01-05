Su samurları Pülümür Çayı'nda avlanırken görüntülendi

Tunceli’de koruma altında olan iki su samuru, balık avlarken görüntülendi. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenme de tehlikeye yakın kategorisinde yer alan iki su samuru, Tunceli’de bulunan Pülümür Çayı’nda görüntülendi.Su samurları çayın azgın sularında dalarak avladıkları balıkları kimi zaman kıyıda, kimi zamanda su içinde bulunan kayalıklarda yedi.O anlar doğasever Ali Kemal Fidan tarafından görüntülendi.