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Şule Çet davasında, sanıklar hâkim karşısında

16.10.2019 | 15:19

Ankara'da, üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23) plazanın 20'inci katından şüpheli bir şekilde düşerek ölmesiyle ilgili, sanıklar Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand (33) tutuklu yargılandıkları davada 4'üncü kez hâkim karşısına çıktı. Duruşma öncesi sivil toplum kuruluşları ve kadın örgütü temsilcileri adliye önünde açıklama yaptı.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in, geçen yıl 29 Mayıs'ta saat 03.50'de plazanın 20'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın yargılanmalarına devam edildi. Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 4'üncü duruşma öncesi adliye önünde toplanan çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve üyeleri, açıklama yaptı.


CEREN'İN BABASINDAN DESTEK
Ankara'da Çankaya Üniversitesi'nde, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019'da öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar da kadınlara destek verdi. Mustafa Damar "Bugün buradayım. Şule Çet gibi bu hayattan acımasızca koparılan, savunma hakları elinden alınan kadınlarımızın, kızlarımızın sesi olmak için buradayım. Sesi gür çıkanlar için değil, mağdur olanlar için bugün buradayım. Onların haklı mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.

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