Şule Çet davasında yeni gelişme!

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi, ara kararında Çet'in psikolojik tedavi gördüğü kurumlardan evrak ve kullandığı ilaçların etkilerine ilişkin rapor alınması talebinde bulunmuştu.

İbni Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi'nden (SGK) mahkemenin talebine yanıt geldi. Yanıtta, "Merkezimiz görev ve yetki alanında bulunan ithal ilaç ödemeleri kapsamında Medula eczane sisteminde, yapılan inceleme neticesinde adı geçen kişinin ithal ilaç kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir" denildi.

KAYITLAR MAHKEMEDE

SGK tarafından, Şule Çet'in hayatı boyunca kullandığı tüm ilaç kayıtlarının Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiği öğrenildi. Mahkeme, Gazi Hastanesi ile Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne "acil" koduyla "psikiyatri heyeti" kurulması talimatının yer aldığı bir yazı göndermiş, üç psikiyatri doktorundan oluşan heyetin, Çet'e ait tedavi evrakları üzerinden değerlendirme yapacağı belirtilmişti.