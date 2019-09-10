Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Süleyman Turan'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Kadıköy'de evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Süleyman Turan'ın ölümünden yaklaşık 10 gün önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Turan'ın çok sevdiği Que Sera Sera(Ne olacak) şarkısını seslendirdiği görülüyor. Kadıköy'de evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden ünlü oyuncu Süleyman Turan'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde arkadaşlarıyla karaoke yapıyor. Turan'ın çok sevdiği Que Sera Sera(Ne olacak) şarkısını söylediği görülüyor. Sağlığının yerinde olduğu görülen Turan eğlenceli anlar yaşıyor. Turan'ın söylediği ve çok sevdiği şarkıda "Olacak, kaderde ne varsa ,Geleceği görmek elimizde değil" sözleri dikkat çekiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Süleyman Turan'ın son görüntüleri ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN