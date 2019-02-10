Sultan 2’nci Abdülhamid Han ölümünün 101. yılında kabri başında anıldı

Vefatının 101'inci yıl dönümünde 2'nci Mahmut Türbesi'nde bulunan kabri başında anılan 2'nci Abdülhamid Han için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Sultan 2'nci Abdülhamid Han'a dua etmek için türbeye gelen vatandaşlara gül suyu ve lokum ikram edildi. Anma törenine İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, 2'nci Abdülhamid'in torunu Kayıhan Osmanoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sultan Hamid devrini anlamanın sadece geçmişi değil, bu dönemi de anlamakla eşdeğer olduğunu söyleyen İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, "Sultan Abdülhamid yakın tarihimizde de derin izleri olan Osmanlı sultanlarından birisidir. Aslında uzun Osmanlı asırları içerisinde de kendine mahsus ve yaşadığımız zaman dilimini etkileyen bir dönemde padişahlık yapmıştır. Bayındırlık faaliyetleriyle, kültürel faaliyetleriyle, eğitim alanındaki faaliyetleriyle, ulaşım ve iletişim alanındaki faaliyetleriyle, sağlık alanındaki faaliyetleriyle sadece İstanbul'u ve Anadolu coğrafyasını değil aslında bütün imparatorluk coğrafyasını kuşatan bir etki alanına sahiptir. Ve Sultan Abdülhamid'in etki alanı yaşadığı zamanla sınırlı olmayıp günümüze de intikal eden bir dönemi oluşturmaktadır" dedi.



"Sultan Hamid devrini anlamak sadece geçmişi değil bugünü de anlamakla eşdeğer"

Vefatının 101'inci yıldönümünde 2'nci Abdülhamid'i rahmetle andıklarını söyleyen Coşkun Yılmaz, "Yaşadığımız zaman dilimini anlamak, olayları anlamak, kavramları anlamak için sağlıklı bir yaklaşım içerisinde ilmin kaynaklarına müracaat ederek, tarihçilerin ortaya koyduğu veriler doğrultusunda Sultan Hamid devrini doğru anlamamız gerekiyor. Sultan Hamid devrini anlamak bir anlamda sadece geçmişi değil bugünü de anlamakla eşdeğer bir özellik taşıyor. Bugün de vefatının 101'inci yıldönümü. Ülke olarak, millet olarak ve kurumlar olarak Sultan 2'nci Abdülhamid'i rahmetle anıyoruz" diye konuştu.



"Necip Fazıl'ın söylediği gibi Sultan Abdülhamid'i anmak her şeyi anlamak olacaktır"

Dedesini aile adına anmaya gelen Kayıhan Osmanoğlu ise, "Burada hatimler okundu, dualar okundu. Tabi ki burada duygusal anlar yaşadık hep birlikte. Allah razı olsun. Ve hala da gelmeye devam ediyorlar sağ olsunlar. Kur'an-ı Kerim'ler devam ediyor inşallah da gün boyu devam edecek. Bugün burada yemek ikramlarımız oldu devam edecek inşallah gün boyunca. Akşama kadar devam edecek. Aile adına geldim.Dedemize burada dualar ettik. Tabi ki sürekli gelinmesi gerektiğini düşünüyorum. Necip Fazıl'ın söylediği gibi Sultan Abdülhamid'i anlamak her şeyi anlamak olacaktır" diye konuştu.