Sultangazi'de 1 dakikada 17 ayakkabı kolisini böyle çaldılar

Olay, geçtiğimiz ay sabah saat 10.00 sıralarında Sultangazi'deki bir ayakkabı imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içi ayakkabı dolu 17 koli, sevkiyat için imalathanenin önüne park edilen araca yüklendi. Kolilerin yüklenmesinin ardından sevkiyatı gerçekleştirecek olan şoför sevk irsaliyesi ve faturaları almak için imalathaneye girdi. Bu anı fırsat bilen hırsızlar, bir araçla kolilerin yüklendiği araca yanaşarak harekete geçti. Kolilerin yüklendiği aracın kapısını tornavida ile açan hırsızlar kolileri indirmeye başladı.

Bu sırada durumu fark eden bazı çalışanlar imalathanenin üst katından seslenerek hırsızları durdurmaya çalıştı. Fakat hırsızlar hiç aldırış etmeden kolileri yüklemeye devam etti. Rahat tavırlarıyla şoke eden hırsızlar 1 dakikada içi ayakkabı dolu 17 koliyi kendi araçlarına yükledi. Hırsızlar geldikleri araçla kayıplara karışırken hırsızlık anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.