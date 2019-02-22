Sultangazi'de 6. kattan düşen 52 yaşındaki kadın hayatını kaybetti! O anlar kameraya yansıdı

Sultangazi'de feci bir olay meydana geldi. Oturdukları binanın 6. katından düşen 52 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Henüz bilinemeyen bir sebeple 6. kattan yere düşen kadının sesini duyan apartman sakinleri ve çevreden geçen vatandaşlar ambulans ve polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler 52 yaşındaki kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının eşinin verdiği ifadede ise "eşimin psikolojik sorunları vardı, intihar mı etti düştü mü bilemiyorum daha önce 2018 yılında da intihar girişiminde bulunmuştu" dedi.