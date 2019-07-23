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Sultangazi'de çok sayıda esnaftan sahte parayla alışveriş yapan kadın kamerada

Sultangazi'de, fiyatı düşük herhangi bir eşya satın alırken sahte 200 lira verip para üstü alarak 8 esnafı dolandırdığı ileri sürülen kadın polis tarafından aranıyor. Kadının benzer şekilde iki ayrı işyerinden yaptığı dolandırıcılık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi ve Cebeci Mahallesi'nde sahte 200 lira ile alışveriş yapan bir kadının, aynı yöntemle biri taksici 8 esnafı dolandırdığı ortaya çıktı. Alışveriş yaptığı esnaflardan 20-25 liralık ürün alan kadın, parasını ödemek için dükkan sahiplerine 200 lira verip para üstü alarak, işyerlerinden ayrıldı. Aynı kadının Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağına gelerek, Gaziosmanpaşa'ya gitti. Taksiciye de sahte 200 lira veren kadın, para üstünü aldıktan sonra taksiden inerek, kayıplara karıştı. Kadının iki ayrı işyerinden yaptığı dolandırıcılık olayı güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Dolandırılan esnaflardan 2 kişi polis merkezine başvurarak kadından şikayetçi oldu. Polis benzer şekilde 8 esnafı dolandırdığı ileri sürülen kadını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Sultangazi'de çok sayıda esnaftan sahte parayla alışveriş yapan kadın kamerada
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