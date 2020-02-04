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Sultangazi'de düğünde takı kavgası caddeye taştı | Video

Sultangazi'de düğünde takı kavgası caddeye taştı | Video
04.02.2020 | 11:21

Sultangazi'de, düğün salonunda erkek ve kız tarafı arasında takı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavga caddeye taştı. Caddedeki hareketlilik kameralara yansıdı.

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