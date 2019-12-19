Sultangazi'de lisede dehşet! "Yan baktın" kavgası cinayetle sonuçlandı

İstanbul Sultangazi'den gelen son dakika haberi kan dondurdu! Lise öğrencisi genç, okul çıkışında "yan baktın" kavgasında bir başka lise öğrencisi tarafından bıçaklandı. Bıçaklanan genç öğretmeni tarafından götürüldüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yasin Yağız'ı bıçaklayan lise öğrencisi ve yanındaki bir başka lise öğrencisini gözaltına aldı. Bir görgü tanığı , "Birinin elinde kemer birinin elinde bıçak vardı. Geldi soktu karnına. Okul dışında oldu olay" dedi.