Sultangazi'de uyuyakalan minibüs sürücüsü park halindeki araçlara çarptı
Sultangazi'de direksiyon başında uyuduğu öne sürülen minibüs sürücüsü park halindeki araçlara çarptı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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