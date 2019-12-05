Şüpheli çantayı almaya çalışan şahıs gözaltına alındı
Sakarya’nın Adapazarı ilçesindeki bir bankta unutulan çantayı çekilen şeridi geçerek almak isteyen bir şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önünde meydana geldi. AKM önündeki bankta unutulan çantayı gören vatandaşlar hemen durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bomba İmha Uzmanı beklendiği sırada akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen bir kişi unutulan çantanın çevresine çekilen şeridi geçerek çantayı almak istedi. Durumu fark eden polis ekipleri hemen şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
Çanta içinden ise ilaç ve eşya çıktığı öğrenildi.
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