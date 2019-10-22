Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'li teröristlerin tünellerini yıkıyor

Suriye Milli Ordusu, PKK/YP'li teröristlerin tünellerini iş makineleri ile yıkmaya başladı. Barış Pınarı Harekatı ile köşeye sıkışan ABD ve diğer terörist destekçisi ülkelerin besleyip silahlandırdığı PKK/YPG'li teröristler, tünelleri terk ederek kaçmaya başlamıştı.