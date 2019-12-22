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Suriye'de rejim yine İdlib'i vurdu

22.12.2019 | 14:43

Suriye'de rejim ordusu ve Rus uçakları İdlib'i vurmaya devam ediyor. Saldırılar ise binlerce Suriyeliyi göçe zorluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kuala Lumpur Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, 50 bin Suriyelinin Türkiye'ye doğru hareket ettiğini belirterek, dünyanın dikkatini bu bölgede yaşanan drama çekmeye çalışmıştı.

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