Suriyeli genç enkazdan kurtardığı çiftle böyle buluştu!
Elazığ depreminin yaşanmasının hemen ardından Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binaya koşan Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud, elleriyle kazarak enkazdan çıkarttığı Dürdane Aydın ve eşi Zülküf Aydın ile bir araya geldi. Buluşma anında gözyaşlarına hakim olamayan Dürdane Aydın "Elinin kanlar içinde olduğunu gördüm ama o bana halen 'Abla cam var dikkat et, bir yerin kesilmesin' diyordu. O bizim kahramanımız ve Hızır'ımız" dedi.
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