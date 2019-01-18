Suriyeli küçük kız, ilk defa duydu

Suriye'deki savaş ortamı nedeniyle 2016 yılında Türkiye'ye gelen ve Elazığ'a yerleşen Alloş ailesinin 7 yaşındaki kızları Selsebil doğuştan duymama problemi yaşıyor. Elazığ'da İHH Yetim Biriminin sahip çıktığı Selsebil, yapılan sağlık kontrolünün ardından Dr. Cihan Tello tarafından duyması için ameliyat edildi. Çok az duymaya başlayan Selsebil'in tam olarak duyması için ise işitme cihazı alındı. Alınan cihazın takılmasıyla tam olarak duymaya başlayan küçük kızın mutluluğu yüzüne yansıdı.

6 yaşındaki Selsebil'in sağlık probleminin ortadan kaldığını belirten İHH Yetim Birimi Gönüllüsü Besime Yaman, bunu tek başına yapmadıklarını bir çok kurumdan, 10 liralık harçlıklarını bağışlayan öğrencilere kadar herkese teşekkür etti.

Cihazın takıldığı işletmeye de teşekkür eden Yaman, "Selsebil'in tedavisini yaparken, hayırlı bir kapıyı daha aralamamıza vesile oldu. Kendilerine vefat etmiş bir kişinin cihazını bağışladı. Bu da ikinci bir vatandaşımızın duymasına vesile olacak. Evlerinde kullanılmayan işitme cihazı olanların bize ulaştırmasını isteriz" dedi.