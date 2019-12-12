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Sürücü adayı eğitim sürüşünde kaza geçirdi

12.12.2019 | 18:16

Tokat’ta bir otomobilin, sürücü adayının kullandığı otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kaza maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat-Turhal Karayolu çevre yolu kavşağında kırmızı ışıkta duran sürücü adayı H.G (18) idaresindeki 60 TH 326 plakalı otomobile, H.Ç (29) idaresindeki 60 AU 844 plakalı otomobil arkadan çarptı. Her iki otomobilin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı kazada araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Kocasının kullandığı otomobille ile iş yerine giderken kaza geçiren kadın ise bir süre olayın şokunu atlatamadı. Bölge trafik ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınan yolda trafik araçların kaza mahallinden çekilmesinin ardından normale döndü.

Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Sami Ermiş, kazanın kırmızı ışıkta durdukları esnada meydana geldiğini ileri sürerek, "Kırmızı ışıkta beklerken arkamızdan gelen araç sürücü bir aracın aynasına çarptıktan sonra hızla bizim araca çarptı. Neyse ki kazayı maddi hasarla atlattık" dedi. Sürücü adayı H.G ise kırmızı ışıkta durduğu anda arkadan gelen otomobilin çarptığını kaydetti.

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