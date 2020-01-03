Taciz şüphelisini beyzbol sopasıyla dövdüler!
Hatay'da 3 kişi, 14 yaşındaki kızı taciz ettiğini öne sürdükleri bir genci, beyzbol sopasıyla falakaya yatırdı. Cep telefonuyla görüntülenen işkence anları ise sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki çekti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:32
Taciz şüphelisini beyzbol sopasıyla dövdüler! 03.01.2020 | 15:03
03:38
Sarıyer'de minibüsle kamyonet kafa kafaya çarpıştı, yol savaş alanına döndü 03.01.2020 | 14:29
00:59
Ünlü Şarkıcı Sibel Can'ın, sahnede yere düştüğü anlar kamerada! 03.01.2020 | 14:21
02:37
Banka soygununun güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 03.01.2020 | 12:38
02:13:29
00:40
Kırmızı ışıkta dehşet anları kamerada...Böyle havaya savruldular 03.01.2020 | 12:18
03:38
Sarıyer'de minibüsle kamyonet kafa kafaya çarpıştı yol savaş alanına döndü 03.01.2020 | 12:01
01:06
Van’da yakalanan dilencinin üzerinden bin 179 TL çıktı 03.01.2020 | 11:47
02:47
Baba ve oğlu kendi imkanlarıyla paletli arazi aracı üretti! 03.01.2020 | 11:04
02:37
Banka soygununun güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 03.01.2020 | 11:06
01:39
Aç kalan tilki Pendik’e indi 03.01.2020 | 10:31
01:29
Diyarbakır’da 708 yıllık tarihi hançer ve kını ele geçirildi 03.01.2020 | 09:45
02:29
Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı! 03.01.2020 | 10:08
05:46
Esnafın telefonun hattını ele geçirip, 76 bin TL dolandırdılar 03.01.2020 | 09:45
02:38
Genç kadının arabasını kundaklayan şahıs kamerada 03.01.2020 | 10:12
04:24
Kaza yapan otomobil bina boşluğunda asılı kaldı 03.01.2020 | 09:43
00:43
Köpeğe çarpmamak için durdu arkadan gelen traktör böyle çarptı 03.01.2020 | 09:57
01:08
01:09
01:01
Başkent'te tren raydan çıktı 03.01.2020 | 09:31