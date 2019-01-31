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Tacizciyi tek yumrukta bayıltan kickboks antrenörü kamerada

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, alkollü müşterinin tacizine uğradığını iddia eden market çalışanı kadının haber verdiği kickboks antrenörü, alkollü kişiyi tek yumrukta bayılttı

Karşıyaka ilçesinde bir markette meydana gelen olayda iddiaya göre, markete gelerek her gün içki isteyen adam, bir süredir markette çalışan kadına rahatsızlık veriyordu. O müşteri yine kadının çalıştığı iş yerine geldi. İsmi öğrenilemeyen adam, yine iddiaya göre kadına küfür ederek sözlü tacizde bulundu. Market çalışanı kadın, adama dışarıya çıkmasını istedi, ama başarılı olamadı. Kadın daha önce ise yaşananları anlattığı yan komşusu olan kick boks antrenörü Coşkun Küçüksayraç'tan yardım istedi. Bunun üzerine markete gelen Küçüksayraç, sarhoş olduğu iddia edilen adamı önce ikna etmek istedi, ama kendisi de başarılı olamadı. Kickboks antrenörü Küçüksayraç, adamın küfür etmeye devam etmesi üzerine tek yumrukla bayılttı.
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Tacizciyi tek yumrukta bayıltan kickboks antrenörü kamerada
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