Takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıktılar

Kartal'da ismi öğrenilemeyen bir sürücü dün akşam aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu 34 LSC 35 plakalı aracın hakimiyetini kaybetti. Araç hızla yoldan çıktı ve takla attı. Defalarca takla atan araç ters döndü. Kaza şokunu atlatan sürücü ve yanındaki bir kişi kendilerini can havliyle dışarı attı. Kazada her iki şahıs da yara almadan kurtuldu. Kazayı gören vatandaşlar olay yerine gelerek iki kişinin araçtan çıkmasına yardımcı oldu. Kaza sonrası güvenlik önlemleri alınarak araç olay yerinden kaldırıldı. Olay anı ise kameraya yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde seyir halindeki aracın bir anda takla attığı dikkat çekiyor. Metrelerce havaya fırlayan aracı gören vatandaşlar hemen aracın yanına koşuyor. Ardından araç içinde bulunan şahıslar kendilerini dışarı atıyor.