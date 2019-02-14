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Taksi ile aracın çarpıştığı kaza amatör kamerada

Çamlıca’da yol üzerinde seyreden bir araç virajı döneceği sırada yan yoldan gelen bir taksi ile çarpıştı. O anlar yoldaki başka bir aracın araç içi kamerasınca kaydedildi. Çamlıca’da dün saat 14 sıralarında maddi hasarlı bir kaza meydana geldi. Yağmurun etkili olduğu sıralarda yolda seyreden bir araç sürücüsü, virajı dönmek için dikkatsiz bir şekilde direksiyonu kırdı. O sırada yolun yan tarafından gelen bir taksi şoförü duramayarak araca yandan çarptı. Araçların yüksek hızla ilerlemiyor oluşu olası bir faciayı önledi. Dikkatsiz sürücünün sebep olduğu kaza, yoldaki başka bir aracın araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde araç ilerlerken yolun sol tarafına sapıyor ve arkadan gelen taksi araca çarpıyor

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Taksi ile aracın çarpıştığı kaza amatör kamerada
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