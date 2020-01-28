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Taksiciler yol kesip evrak kontrolü yaptı

28.01.2020 | 09:27

İstanbul'da turizm şirketine ait aracın önünü kesen taksiciler evrak kontrolü yaptı. İddiaya göre, İstanbul'da bir turizm şirketine ait araç, Başakşehir'den aldığı müşteriyi Sapanca'ya götürmek üzere yola çıktı. Ancak aracın yolu bir süre sonra taksiciler tarafından kesildi. Taksiciler şoförün evraklarını alıp kontrol ettiler. Bu sırada şoförün cep telefonuyla yaşananları görüntülediğini fark eden taksiciler tepki göstererek şoförün görüntü çekmesini engelledi.

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