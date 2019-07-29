Taksim Camii’nde son durum havadan görüntülendi

Temeli 2017 yılında atılarak yapımına başlanan ve Taksim Meydanı'nda 12 bin 574 metrekare arazi üzerine 61 metrelik minarelerle yapılan Taksim Camii'nde sona gelindi. İnce işçilikle tamamlanarak bu yıl sonunda hizmete girmesi planlanan caminin büyük bir bölümü tamamlandı. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği tamamlandığında bin 570 kişinin aynı anda ibadet edebileceği Taksim Camii'nde minaresine iskele kuruldu.



Çalışmalar havadan görüntülendi

Bu iskele sayesinde minaredeki son çalışmalar yapılıyor. Yapılan çalışmalar ve caminin son durumu ise havadan görüntülendi. Öte yandan konferans ve sergi salonlarıyla kültürel etkinliklerde düzenlenecek olan camii, 165 araçlık 3 katlı otoparkıyla da Taksim'de vatandaşların park yeri sıkıntısına önemli ölçüde katkı sağlanması bekleniyor.