Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Taksim'de iki grup sokak ortasında kavga etti... O anlar kameraya böyle yansıdı

Taksim'de iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Sokak ortasında bir birine giren tarafları esnaf ve vatandaşlar güçlükle ayırırken,yaşanan o anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay,geçtiğimiz günlerde Taksim Balo Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,gece saatlerinde iki grup sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşlar ve esnaf tarafları güçlükle ayırarak olay yerinden uzaklaştırdı. Yaşanan o anlarda saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Taksim'de iki grup sokak ortasında kavga etti... O anlar kameraya böyle yansıdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN