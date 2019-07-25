Taksim'de sıcaktan bunalan güvercine belediye işçisinden yardım eli

Son günlerde sıcaklıkların yüksek olmasından dolayı bunalan hayvanlara vatandaşlardan yardım eli gelmeye devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de İstanbul Taksim Meydanı'nda yaşandı. Belediyede görevli olan bir temizlik personeli havuz kenarında duran bir güvercinin rahatsızlandığını fark etti. Daha sonra güvercinin sıcak havadan dolayı bunaldığını ve su içmediğini anlayan görevli elleri ile güvercine su verdi. Temizlik personelinin yardımıyla havuzdan su içen güvercin gezintisine devam etti.



Temizlik görevlisi ise işine devam etti.