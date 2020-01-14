Taksim’de ticari taksi yandı, esnaf yangın tüpleriyle müdahale etti
Taksim’de seyir halinde olan ticari takside elektrik kontağında oluşan arıza nedeniyle yangın çıktı. Araçtan dumanlar çıktığını fark eden şoför panik halinde arabadan inerken çevredeki esnaf yangın söndürme tüpleri ile müdahale etti. Yaşanan o anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı.
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