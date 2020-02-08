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Tamir etmek istediği telefon elinde böyle alev aldı

Tamir etmek istediği telefon elinde böyle alev aldı
08.02.2020 | 17:20

Manisa’da arızalı bir telefonu tamir etmek için eline alan telefon teknik servisi, telefonun bir anda alev almasıyla neye uğradığını şaşırdı. Telefon teknik servisinde yaşanan korku dolu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan bir cep telefonu teknik servisinde meydana geldi. Bir müşterisi tarafından kendisine bırakılan telefonu tamir etmek isteyen teknik servis Yusuf Gülçimen, telefonun bataryasında şişlik olduğunu fark etti. Bataryasındaki şişlik nedeniyle ekranı kabaran telefonun ekranını sökmek için komşusundan ekran penası almaya giden Gülçimen, dükkandan çıkmak istediği sırada elindeki telefon alev aldı. Telefonun birden alev almasıyla şoka giren Gülçimen, elindeki telefonu yere atarak uzaklaştı. Bir süre yerde duran alevler içindeki telefon tekmelenerek dükkandan dışarı atıldı. Şans eseri kimsenin yara almadığı korku dolu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.


"Cihazın patlamasıyla ben de şoka uğradım"
Yaşanan korku dolu anları anlatan teknik servis Yusuf Gülçimen, "Bir müşterimiz cihazın açılmamasından dolayı bize ulaştı. Telefonun bataryasında da şişlik vardı. Çünkü bataryasında şişlik olduğu için ekranı da kabarmıştı. Müşterimiz cihazı bıraktı. Cihazı bıraktıktan sonra ekran penası dediğimiz bir aparatı yan komşumdan almak istedim. Ekran penasını aldıktan sonra yan taraftaki komşumdan çıkarken telefon bir anda elimde patladı. Cihazın patlamasıyla ben de şoka uğradım. Hemen ardından da cihazı elimden atarak yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştık. Cihazı tekmeleyerek dükkandan dışarı attık" dedi.


"Bu cihaz 15 dakika daha geç gelseydi kulakta patlardı"
Telefonun kendisine bırakılmasından 15 dakika sonra patladığını ve geç getirilseydi müşterisinin kulağında da patlayabileceğini belirten Gülçimen, "Cihaz büyük bir şans eseri elime yapışmadı. Elimde ufak da olsa bir kabarcık oluştu. Cihaz bize geldikten 15 dakika sonra patladı. Eğer müşteri bize bu cihazı 15 dakika daha geç getirseydi kendi elinde, çantasında ya da kulağında patlaması kaçınılmazdı. Bir bataryanın ömrü yaklaşık 2 senedir. 2 sene içerisinde bu bataryaların değişmesi gerekiyor" diye konuştu.


Telefon kullanıcılarına uyarıda bulunan Gülçimen, telefon bataryalarının bakımlarının aksatılmaması gerektiğini vurguladı.

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