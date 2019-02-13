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Tamircide patlayan lastik faciaya sebep oluyordu... O anlar kamerada

Antalya’da, bir lastik bakım ve tamir atölyesinde patlayan lastik, 2 kişinin hafif yaralanmasına neden oldu. Patlamanın şiddetiyle 2 tamircinin sarsılarak, düştüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi Emrah Duran ise lastiğe yakın olunması durumunda olayın ölümle sonuçlanabileceğini belirtti.

Olay, Aksu İlçesi'nde sanayi sitesinde, lastik tamiri ve rot- balans ayarı yapılan iş yerinde meydana geldi. İş yerine sabah saatlerinde gelen bir kamyon sürücüsü patlayan lastiğinin değiştirilmesini istedi. İş yeri sahibi Emrah Duran ve çalışanı lastiği değiştirmek için söktüğü zaman lastiğin eski olduğunu ve kullanılmasının doğru olmadığını kamyon sürücüsüne iletti. Bu uyarıya rağmen kamyon sürücüsü lastiğinin yapılmasını istedi. Lastik yapıldıktan sonra arabaya takılmak üzereyken 5 kişinin ortasında bir anda patladı. Patlamanın şiddeti ile bir kişi yere düştü, iş yeri çalışanı ise patlamanın şiddetli ile arkaya savrulup düştü.
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Tamircide patlayan lastik faciaya sebep oluyordu... O anlar kamerada
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