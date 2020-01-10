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Tanker ve trol teknesinin çarpışmasında yaralananlar hastaneye kaldırıldı

10.01.2020 | 11:16

İstanbul Boğazı’nda Rus bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı teknenin çarpışması ile batan tekneden kurtarılan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kurtarılan bir kişinin yakınları ile buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı. İstanbul Boğazı’nda saat 06.30 sıralarında Rusya’dan İzmir’e gitmekte olan Rus bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı trol teknesi çarpıştı. Kazada kurtarılan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, kayıp 3 kişi ise aranıyor. Kurtarılan bir kişinin yakınları ile buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı. Öte yandan, Sahil Güvenlik Komutanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “10 Ocak 2020 tarihinde saat 06.30’da İstanbul Boğazı kuzeybatısı 5 mil mesafede Rusya’dan İzmir’e gitmekte olan Rus bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı trol teknesinin çarpıştığı, trol teknesinin battığı ve 3 kişinin bölgede bulunan balıkçılar tarafından kurtarıldığı ihbarının alınması üzerine olay mahalline derhal 4 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri görevlendirilmiştir. Kayıp olduğu değerlendirilen 3 şahsın bulunması maksadıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 2 botun da iştirak ettiği arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir” denildi

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