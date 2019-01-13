Tarihi çeşmeden 10 yıl sonra su aktı

Bölgede yaşanan kuraklık ve yağışların azlığı nedeniyle 10 yıl önce kuruyan ve sadece yağış olduğu kış mevsimlerinde çok kısa bir süre su akan çeşme, bu yılki yoğun yağışlar sayesinde oluk oluk su akıtmaya başladı.

Araban'da yaklaşık 2 aydır yoğun bir şekilde yağan yağmur 10 yıldır su akıtmayan tarihi çeşmeden oluk oluk su akmasına neden oldu. Kurumuş olan çeşmeden su aktığını gören vatandaşlar ise bu durumdan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Ne zaman ve kim tarafından yapıldığını bilinmeyen çeşme üzerinde bulunan bir levhada 1240 yılında bakımın yapılarak restore edildiği belirtiliyor. Beydili kırsal mahallesinde yaşayan vatandaşlar, bu yılki yoğun sağanak yağışların bölgeye bereket getirdiğini söyleyerek yıllardır akmayan tarihi çeşmenin akmasına da çok sevindiklerini dile getirdi. Çeşmenin yazın da akmasını umut ettiklerini söyleyen mahalleli, bu yıl bölgede Antep Fıstığı, üzüm bağları, hububat, meyve ve bakliyat hasat döneminde bereketli bir yıl olacağına inandıklarını söyledi.